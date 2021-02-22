Білоруська опозиція каже, що ЄС готує нові санкції проти режиму Лукашенка
Про це Латушко написав у своєму Telegram, передає Укрінформ.
"Нині готується 4-й пакет санкцій, який буде обговорено в Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ буквально завтра (у понеділок - ред.). Процедура підготовки санкційного пакета передбачає конфіденційність, проте можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків. Більш того, Євросоюз, діючи досить обережно в плані санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання комплексного юридичного підходу", - зазначив він.
За інформацією Латушка, низка країн ЄС не обмежиться тільки санкціями.
"Вже створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу, зокрема, вже активно формується відповідна фактологічна доказова база. Ніхто зі злочинців не уникне відповідальності", - зазначив опозиціонер.
Як раніше повідомляло агентство, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає нинішні санкції, які Євросоюз ввів проти білоруського керівництва, насмішкою.