Білоруська опозиція каже, що ЄС готує нові санкції проти режиму Лукашенка

Глава Народного антикризового управління Білорусі, опозиціонер Павло Латушко стверджує, що в понеділок у Брюсселі говоритимуть про 4-й пакет санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це Латушко написав у своєму Telegram, передає Укрінформ.

"Нині готується 4-й пакет санкцій, який буде обговорено в Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ буквально завтра (у понеділок - ред.). Процедура підготовки санкційного пакета передбачає конфіденційність, проте можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків. Більш того, Євросоюз, діючи досить обережно в плані санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання комплексного юридичного підходу", - зазначив він.

За інформацією Латушка, низка країн ЄС не обмежиться тільки санкціями.

"Вже створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу, зокрема, вже активно формується відповідна фактологічна доказова база. Ніхто зі злочинців не уникне відповідальності", - зазначив опозиціонер.

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Як раніше повідомляло агентство, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає нинішні санкції, які Євросоюз ввів проти білоруського керівництва, насмішкою.