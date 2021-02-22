Білоруська опозиція каже, що ЄС готує нові санкції проти режиму Лукашенка

Білоруська опозиція каже, що ЄС готує нові санкції проти режиму Лукашенка

Укрінформ
Глава Народного антикризового управління Білорусі, опозиціонер Павло Латушко стверджує, що в понеділок у Брюсселі говоритимуть про 4-й пакет санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це Латушко написав у своєму Telegram, передає Укрінформ.

"Нині готується 4-й пакет санкцій, який буде обговорено в Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ буквально завтра (у понеділок - ред.). Процедура підготовки санкційного пакета передбачає конфіденційність, проте можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків. Більш того, Євросоюз, діючи досить обережно в плані санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання комплексного юридичного підходу", - зазначив він.

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За інформацією Латушка, низка країн ЄС не обмежиться тільки санкціями.

"Вже створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу, зокрема, вже активно формується відповідна фактологічна доказова база. Ніхто зі злочинців не уникне відповідальності", - зазначив опозиціонер.

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Як раніше повідомляло агентство, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає нинішні санкції, які Євросоюз ввів проти білоруського керівництва, насмішкою.

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