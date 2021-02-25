ЄС на рік продовжив санкції проти режиму Лукашенка

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити на рік обмежувальні заходи проти білоруських чиновників, які несуть відповідальність за насильство та репресії проти народу Білорусі та за жорстоке придушення протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів в цій країні.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у четвер на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС вирішила сьогодні продовжити до 28 лютого 2022 року обмежувальні заходи, які спрямовані проти високопоставлених офіційних осіб, які відповідають за насильницькі репресії та утиски проти учасників мирних демонстрацій, членів опозиції та журналістів в Білорусі, а також проти тих, хто несе відповідальність за фальсифікацію виборів. Санкції ЄС також спрямовані проти бізнесменів та компаній, які отримують вигоду від контактів або підтримують режим Олександра Лукашенка», - йдеться у повідомленні.

Згадані обмежувальні заходи передбачають заборону на подорожі до ЄС та заморожування активів для всіх осіб, включених до санкційного списку, - наразі там перебувають 88 персон, включаючи самого Олександра Лукашенка, а також заморожування активів 7 установ. Персонам та організаціям на території ЄС заборонено прямо або опосередковано надавати будь-які фонди особам і установам, що включені до цього санкційного переліку.

Як зазначається в повідомленні, ЄС продовжує проводити уважний моніторинг розвитку ситуації в Білорусі. 22 лютого Рада міністрів ЄС із закордонних справ підкреслила, що з огляду на продовження неповаги до фундаментальних свобод та прав людини, а також на триваючі репресії проти народу Білорусі та громадянського суспільства з боку владних структур, ЄС розгляне можливість запровадження подальших санкцій.

До цього ЄС тричі приймав рішення про запровадження санкцій проти чиновників Білорусі та про розширення санкційного списку – у жовтні, листопаді та у грудні 2020 року.

ЄС висловив намір продовжити підтримувати народ Білорусі у його прагненні до демократії, шляхом підтримки громадянського суспільства та незалежних медіа.

Як повідомлялося, після фальсифікації результатів президентських виборів у серпні минулого року в Білорусі почалися масові акції протесту, які були жорстоко придушені режимом Олександра Лукашенка. Зараз влада країни продовжує наступ на цивільні права громадян Білорусі та продовжує репресії проти представників громадянського суспільства та журналістів.

Легітимність режиму Олександра Лукашенка не була визнана демократичними країнами світу, країнами ЄС і Україною, які наполягають на проведенні інклюзивного політичного діалогу в країні для проведення вільних та справедливих виборів, що відповідає запиту народу Білорусі на власне демократичне майбутнє.