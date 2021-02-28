Італія посилює карантин: обмежують поїздки, школи переводять на «дистанційку»

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав постанову щодо посилення чинних обмежувальних заходів, запроваджених через поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Згідно з документом, карантинні заходи посилюються у кількох північних регіонах країни, зокрема в Ломбардії та П'ємонті.

Обидва регіони з понеділка, 1 березня, переходять до "помаранчевої" зони, а регіони Молізе та Базіліката будуть позначатися як "червоні" зони.

Серед додаткових обмежувальних заходів: закриття барів та ресторанів, а також обмеження на пересування громадян, зокрема заборона на виїзд із населених пунктів. У регіонах, визначених як "червоні" зони, школи перейдуть на навчання у віддаленому режимі.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 28 лютого зафіксували 114 386 001 випадок зараження коронавірусною хворобою, зокрема виявлено 2 537 686 летальних випадків, одужали 89 938 513 осіб.

Фото: ANSA