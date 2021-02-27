У столиці Бразилії оголосили цілодобовий локдаун через COVID-19

Столиця Бразилії від суботи переходить у режим цілодобового локдауну для сповільнення поширення COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

“Задля припинення спалаху COVID-19, що призвів до заповнення реанімацій, губернатор столиці Бразилії оголосив про запровадження цілодобового локдауну для усіх, окрім постачальників важливих послуг”, - йдеться у матеріалі.

Магазини, аптеки, автозаправні станції, церкви та салони ритуальних послуг продовжать роботу, але всі інші бізнеси закриють двері для відвідувачів, у тому числі бари й ресторани, відповідальні за зростання рівня захворюваності наприкінці минулого року.

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За інформацією міністерства охорони здоров’я, палати реанімації у Бразилії, третьому за розміром місті країни із населенням у млн 3 людей, заповнені на понад 80%. Такі само показники фіксувалися минулого року на піку пандемії.

“Упродовж останніх 24 годин на території Бразилії виявили 65 169 нових випадків інфікування COVID-19. За той же час хвороба забрала 1 337 життів”, - підсумовує Reuters.

Як відомо, за загальною кількістю смертей від COVID-19 Бразилія у світі поступається лише США. Протягом пандемії 252 835 бразильців померли від нового коронавірусу, а в США недуга забрала більше півмільйона життів.

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