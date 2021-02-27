Чехія ізолює райони, закриває школи та одягає всіх у медичні маски

Чеська влада 26 лютого пізно ввечері ухвалила рішення щодо продовження надзвичайного стану ще на 30 днів та запровадила ще більш жорсткі обмеження у зв’язку з катастрофічною епідеміологічною ситуацією в республіці.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, оголосили керівники уряду на брифінгу в Празі.

Так, з понеділка, 1 березня протягом ближчих 3 тижнів буде заборонено виїжджати за межі району, де людина прописана (окрім кількох поважних випадків). До 5 тисяч військових будуть контролювати дороги. Такий захід запроваджується у рамках всієї країни вперше.

Закриваються всі навчальні заклади (очно наразі вчилися лише школярі 1-2 класів) і дитячі садочки окрім тих, які відвідують діти медичних працівників.

Закриються деякі магазини, які до цього часу мали право працювати.

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Промисловість продовжить функціонувати, для робітників буде запропонована можливість здавати безкоштовно 4 тести на місяць.

Відвідання магазинів дозволяється лише в респіраторах FFP2, скрізь на відкритих просторах перебувати треба в так званих хірургічних масках незалежно від того, є можливість тримати відстань чи ні.

Прем’єр-міністр республіки Андрій Бабіш нагадав, що вперше надзвичайний стан було введено в Чехії 12 березня 2020 року, через 12 днів після появи вірусу в ЧР, коли було 22 випадки інфікування, в лікарнях перебувало 3 людини, ніхто не помер.

«Наразі в лікарнях перебувають 7 100 людей, повтори тисячі – в реанімації. Кожного дня помирають люди. За будь-яку ціну ми маємо продовжити надзвичайний стан і дотримуватися обмежень», - заявив глава уряду.

Він зазначив, що успіх Чехії навесні був обумовлений тим, що всі були налякані кадрами з італійського Бергамо і додержувалися обмежень.

«Якщо не зробимо цього зараз, всі побачать Бергамо в Чехії», - попередив Бабіш.

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Він попросив у співвітчизників «ще один шанс» для того, щоб зупинити вір і повернутися до нормальності.

Міністр охорони здоров’я Ян Блатни застеріг, що якщо не зупинити нинішню тенденцію, то протягом тижня в країні буде до 20 тисяч нових випадків інфікування, а в лікарні будуть доставляти по 70 хворих у день.

Уряд продовжив надзвичайний стан власним рішенням, що йому дозволив Сенат республіки. Парламент раніше того ж дня відмовив схвалити його попри заклик прем’єра підтримати прохання через загрозу повного колапсу системи охорони здоров’я.

Нинішній надзвичайний стан мав спливати 27 лютого.

Останній тиждень в країні кожного дня кількість нових заражень у середньому є на 3 тисячі більшою, ніж тиждень тому. Середній показник захворюваності по республіці становить, за даними міністра Блатни, 761 на 100 тисяч населення, в деяких районах показник перевищує 1000. Протягом останньої доби, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, у республіці прибуло 14 457 нових хворих на коронавірус. Померли за весь час 19 999 людей.

Перший випадок інфікування COVID-19 був зафіксований у ЧР 1 березня 2020 року.