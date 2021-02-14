Чехія продовжила надзвичайний стан до кінця лютого

Уряд Чехії все ж продовжив надзвичайний стан у країні до кінця лютого, хоча це рішення раніше не підтримали в парламенті.

У цьому уряду допомогли гетьмани країв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ситуація погана, британська мутація (коронавірусу - ред.) поширюється. Ми не можемо дозволити себе послаблення (локдауну - ред.). Ми не змогли продовжити надзвичайний стан за допомогою депутатів, тож я дякую гетьманам», - заявив прем’єр-міністр Андрей Бабіш на брифінгу після наради з очільниками країв.

Він підкреслив, що головне наразі - зберегти життя громадян. Непродовження надзвичайного стану загрожувало б крахом системи охорони здоров’я, заявив Бабіш.

За минулу добу, за даними МОЗ, у Чехії зафіксовано 5118 нових випадків зараження коронавірусом, що приблизно на 300 більше, ніж у попередню суботу. Кількість госпіталізованих зменшилась до 5456, що є найменшим показником з 27 грудня. Наразі у Чехії на COVID-19 хворіють понад 103 тисячі людей (від початку пандемії загалом заразилися коронавірусом 1 088 009). За час пандемії померли 18 143 інфіковані.

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Як повідомлялося, минулого четверга нижня палата чеського парламенту після запеклих дебатів не підтримала прохання уряду щодо продовження на 30 днів надзвичайного стану, термін якого мав спливати у ніч проти 15 лютого.

З 14 лютого Німеччина запровадила тотальний контроль на кордоні з Чехією через погану епідеміологічну ситуацію в сусідній країні. Дозвіл на в’їзд мають лише ті жителі Чехії, які працюють у закладах охорони здоров’я ФРН.

За даними Worldometer, у світі виявлено 109 225 025 випадків COVID-19, зокрема 2 407 728 летальних, одужали 81 242 269 осіб.