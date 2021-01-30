Чехія майже повністю закриває власні кордони

Чехія майже повністю закриває власні кордони

Укрінформ
Уряд Чехії вирішив заборонити для іноземців усі подорожі, які не належать до переліку необхідних.

Заборона стосується всіх країн, передає Укрінформ із посиланням на МЗС Чехії.

Вона набере чинності вже сьогодні з опівночі.

Відтак перетнути кордон з Чехією з території іншої держави з півночі 30 січня буде неможливо, якщо мета поїздки не належить до необхідних. Якщо людина їде на роботу або відвідати родину – вона все ще зможе заїхати до Чехії.

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Уряд країни ухвалив таке рішення через нестабільну ситуацію з COVID-19 у Чехії та поширення у Європі нового штаму коронавірусу з Великої Британії.

Як раніше повідомляло агентство, Франція посилює контроль та вводить заборони на подорожі із та до країн поза ЄС за виключенням вагомих мотивів.

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