У Польщі - різкий стрибок інфікування і смертності від коронавірусу

За минулу добу, 23 лютого, у Польщі зафіксовано 12 146 випадків інфікування коронавірусом, що є найвищим показником із 6 січня. Водночас, напередодні зафіксовано 372 летальні випадки від COVID-19, що є найвищим показником з 15 січня.

Про нову кількість інфікованих за минулу добу інформує МОЗ Польщі у Твіттері, передає Укрінформ.

Як зазначається, за минулу добу в Польщі виконано понад 61 тис. тестів на коронавірус. На сьогодні в лікарнях Польщі перебуває майже 13,5 тис. осіб з коронавірусом, що становить 52% від усіх ліжкомісць, підготовлених для пацієнтів із COVID-19.

Очікується, що в середу глава МОЗ Польщі Адам Недзельський оголосить новий перелік обмежень карантинного режиму. Зокрема, планується введення заборони на носіння хусток, шарфів чи пластикових масок як засобів захисту від інфікування і запроваджуватиметься вимога носити лише медичні маски. Крім того, очікується, що уряд Польщі запровадить на кордоні з іншими країнами ЄС на заході і півдні (Німеччина, Чехія, Словаччина) перевірку наявності негативного тесту на коронавірус. У разі його відсутності особи після перетину польського кордону потраплятимуть на обов'язковий карантин. Не виключається також, що певні обмеження в РП матимуть регіональний характер, оскільки кількість інфікованих у різних регіонах є іншою.

Водночас, глава МОЗ у середу запевнив, що уряд країни прийматиме “сміливі рішення”, щоб учні старших класів шкіл якомога швидше повернулися до стаціонарного навчання. Він зауважив, що відсутність стаціонарного навчання негативно впливає на психіку школярів.

Станом на сьогодні в Польщі інфікувалися коронавірусом вже понад 1,6 млн осіб, померли більше 42,8 тис.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 112 739 376 випадків коронавірусу, зокрема 2 498 495 летальних, 88 308 972 особи одужали.