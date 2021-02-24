В іспанській Галісії хочуть карати тисячними штрафами за відсутність COVID-щеплення
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Глава регіону Альберто Нуньєс Фейо повідомив про заплановані нововведення у вівторок, однак над відповідним законопроєктом його уряд працює ще з листопада.
Документ пропонує вважати “необґрунтовану" відмову від вакцинації "незначним правопорушенням", за яке передбачено штраф від 1000 до 3000 євро.
Однак у випадках, коли відмова може становити ризик або серйозну шкоду для здоров'я населення, це буде вважатися серйозним правопорушенням, а покарання сягатиме від 3000 до 60 тис. євро. Таким чином за відмову від щеплення каратимуть осіб, інфікованих COVID-19.
Як зазначається, хоча у МОЗ Іспанії заявили, що вакцинація від коронавірусу не має бути обов’язковою, уряд країни ще в грудні вирішив, що вестиме облік тих, хто від неї відмовиться.
Галісія, в якій середній рівень зараження коронавірусом зараз становить 216 на 100 тисяч жителів (у середньому по країні - 251), може стати першим регіоном Іспанії, де щеплення від COVID-19 буде обов’язковим.
Фото: Belga