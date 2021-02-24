В іспанській Галісії хочуть карати тисячними штрафами за відсутність COVID-щеплення

Уряд Галісії - автономного регіону Іспанії - має намір зробити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою для всіх 2,7 млн жителів та карати порушників штрафами до 60 тисяч євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Глава регіону Альберто Нуньєс Фейо повідомив про заплановані нововведення у вівторок, однак над відповідним законопроєктом його уряд працює ще з листопада.

Документ пропонує вважати “необґрунтовану" відмову від вакцинації "незначним правопорушенням", за яке передбачено штраф від 1000 до 3000 євро.

Однак у випадках, коли відмова може становити ризик або серйозну шкоду для здоров'я населення, це буде вважатися серйозним правопорушенням, а покарання сягатиме від 3000 до 60 тис. євро. Таким чином за відмову від щеплення каратимуть осіб, інфікованих COVID-19.

Як зазначається, хоча у МОЗ Іспанії заявили, що вакцинація від коронавірусу не має бути обов’язковою, уряд країни ще в грудні вирішив, що вестиме облік тих, хто від неї відмовиться.

Галісія, в якій середній рівень зараження коронавірусом зараз становить 216 на 100 тисяч жителів (у середньому по країні - 251), може стати першим регіоном Іспанії, де щеплення від COVID-19 буде обов’язковим.

Фото: Belga