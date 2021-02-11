В Іспанії людей, які перехворіли на COVID-19, вакцинуватимуть через півроку

Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що особи до 55 років, у яких немає супутніх захворювань, але які вже хворіли на коронавірус і мають відповідний позитивний тест, будуть вакциновані через півроку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

В іспанському міністерстві обґрунтували таке рішення тим, що випадки повторного зараження упродовж 6 місяців були надзвичайно рідкісними.

Проте іспанці, старші 55 років, або люди із захворюваннями, що роблять коронавірус більш небезпечним, будуть звільнені від відстрочки і зможуть отримати щеплення одразу – відповідно до групи, в яку вони потрапляють на підставі стратегії вакцинації Іспанії.

Зазначається, що під час першої хвилі вакцинації щеплення призначаються для мешканців будинків для людей похилого віку та тих, хто про них піклується, а також для медичних працівників, які перебувають на «першій лінії» протистояння з пандемією.

Слід нагадати, що з появою вакцини AstraZeneca, яка була схвалена в Іспанії тільки для осіб, молодших 55 років, категорії тих, хто отримає щеплення, були розширені й тепер включають інших ключових співробітників, зокрема, вчителів, співробітників правоохоронних органів, пожежних та військовослужбовців, фармацевтів, фізіотерапевтів, осіб, які здійснюють догляд на дому.

Далі, коли Іспанія досягне своєї мети щодо імунізації не менше 80% людей, старших за 80 років, вакцинами виробництва Pfizer і Moderna, вона перейде до вакцинації людей, старших 70 років.

Загалом в Іспанії з початку пандемії виявлено понад 3 мільйони випадків коронавірусу.