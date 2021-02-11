В Іспанії людей, які перехворіли на COVID-19, вакцинуватимуть через півроку

В Іспанії людей, які перехворіли на COVID-19, вакцинуватимуть через півроку

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що особи до 55 років, у яких немає супутніх захворювань, але які вже хворіли на коронавірус і мають відповідний позитивний тест, будуть вакциновані через півроку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

В іспанському міністерстві обґрунтували таке рішення тим, що випадки повторного зараження упродовж 6 місяців були надзвичайно рідкісними.

Проте іспанці, старші 55 років, або люди із захворюваннями, що роблять коронавірус більш небезпечним, будуть звільнені від відстрочки і зможуть отримати щеплення одразу – відповідно до групи, в яку вони потрапляють на підставі стратегії вакцинації Іспанії.

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Зазначається, що під час першої хвилі вакцинації щеплення призначаються для мешканців будинків для людей похилого віку та тих, хто про них піклується, а також для медичних працівників, які перебувають на «першій лінії» протистояння з пандемією.

Слід нагадати, що з появою вакцини AstraZeneca, яка була схвалена в Іспанії тільки для осіб, молодших 55 років, категорії тих, хто отримає щеплення, були розширені й тепер включають інших ключових співробітників, зокрема, вчителів, співробітників правоохоронних органів, пожежних та військовослужбовців, фармацевтів, фізіотерапевтів, осіб, які здійснюють догляд на дому.

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Далі, коли Іспанія досягне своєї мети щодо імунізації не менше 80% людей, старших за 80 років, вакцинами виробництва Pfizer і Moderna, вона перейде до вакцинації людей, старших 70 років.

Загалом в Іспанії з початку пандемії виявлено понад 3 мільйони випадків коронавірусу.

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