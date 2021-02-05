В Іспанії виявили «бразильський» штам коронавірусу

У Мадриді виявили перший в Іспанії випадок зараження «бразильським» штамом коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зокрема, зазначається, що у п'ятницю, 5 лютого, органи охорони здоров'я Мадрида підтвердили перший випадок бразильського штаму COVID-19 в регіоні, через три дні після того, як Іспанія обмежила авіасполучення з Бразилією та Південною Африкою, щоб стримати поширення нових штамів вірусу.

Як повідомлялося, характеристики «бразильського» штаму поки що повністю не досліджені, проте відомо, що він поширюється так само швидко і є таким самим заразним, як і "британський".

За даними сайту Worldometers, станом на 5 лютого у світі зареєстровано понад 105,6 млн випадків коронавірусу, із них 2,3 млн летальних.

Фото: news.sky.com