В Іспанії вже понад 3 мільйони підтверджених випадків COVID-19

В Іспанії кількість підтверджених випадків коронавірусу з моменту початку пандемії перевищила 3 мільйони осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання elDiario.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу від початку пандемії в Іспанії наразі складає 3 005 487.

Крім того, 9 лютого в Іспанії було зафіксовано найбільшу кількість смертей протягом доби з часу першої хвилі пандемії - 766. Всього з березня 2020 року в Іспанії внаслідок пандемії померла 63 061 людина.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило про 16 402 нових випадки хвороби COVID-19 упродовж останньої доби.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 10 лютого зафіксовано 107,411,435 випадків хвороби COVID-19, зокрема 2,351,192 – летальних, одужали 79,322,447 осіб.