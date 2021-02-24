У світі від коронавірусу одужали понад 88 мільйонів осіб

У світі від коронавірусу одужали понад 88 мільйонів осіб

Укрінформ
У світі станом на ранок 24 лютого після коронавірусної хвороби одужали 88 239 672 осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

На момент повідомлення у світі зафіксовано 112 654 146 випадків коронавірусу, зокрема 2 485 384 летальних.

З початку нової доби зафіксовано 16 171 новий випадок, померли 1 413 осіб.

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Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (28 897 718), Індія (11 030 176) та Бразилія (10 260 621).

Фото: АА

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