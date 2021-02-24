На Вінниччині зареєстрували антирекорд з «корони» - дітей відправлять на «дистанційку»

Станом на середу, 24 лютого, Вінниччина вийшла на перше місце за добовим приростом хворих на COVID-19 – діагноз підтверджено в 601 людини.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Укрінформ.

«600... Новий антирекорд на Вінниччині. 43 дитини. 40 медиків. 10 летальних... Лідером залишається місто Вінниця – 249. Чи почали робити більше тестів, тому виросла кількість «ковідних»? Ні! Вінницька область за кількістю тестів друга після Києва. Так, з лютого кількість зразків зросла. Щоденно в області методом ПЛР досліджується 1600-1800 зразків. Коефіцієнт виявлення COVID-19 - 25%», - повідомив Борзов.

За його словами, серед виявлених хворих зростає кількість дітей шкільного віку та вчителів. Тому з понеділка, 1 березня, учнів 5-11 класів знову відправлять на дистанційне навчання.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, область за кількістю нових випадків коронавірусу, виявлених за минулу добу, вийшла на перше місце в країні, «обігнавши» навіть Івано-Франківщину, де досі фіксувався найвищий рівень захворюваності.

Станом на середу область віднесено до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

На Вінниччині з початку пандемії COVID-19 лабораторно підтверджено у 33 983 осіб, в Україні захворіли 1 317 694 людини, 25 461 померли, одужали - 1 155 422. За минулу добу виявлено 5850 нових випадків інфікування коронавірусом.