Ірландія продовжила локдаун ще на шість тижнів

Уряд Ірландії продовжив локдаун ще на шість тижнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Голова уряду Ірландії Майкл Мартін зазначив, що зараження штамом коронавірусу В117, який поширився з Британії після Різдва, фіксується у дев'яти з десяти нових випадків захворювання.

"Це майже еквівалентно новому вірусу, і це є основною проблемою", - сказав Мартін.

У країні багато підприємств закриті вже майже рік. Уряд витратив понад 10 мільярдів євро на утримання таких підприємств на плаву та на виплати понад 600 тисячам звільнених працівників.

План уряду передбачає продовження більшості заходів локдауну, запроваджених наприкінці грудня, зокрема вимогу виходити з дому лише з вагомих причин та не від’їжджати далі ніж на 5 кілометрів від домівки.

Водночас уряд Ірландії погодився поновити поступово роботу шкіл та ясел, починаючи з березня.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 112 796 176 випадків коронавірусу, зокрема 2 499 541 летальний, 88 339 913 осіб одужали.

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