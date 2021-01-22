Ірландія планує вакцинувати від COVID-19 усіх громадян до вересня

Ірландський уряд планує вакцинувати від коронавірусу всіх жителів країни до вересня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Стівен Доннеллі, передає Укрінформ із посиланням на The Irish Times.

Планується, що країна отримає 3,3 мільйона доз вакцини компанії AstraZeneca після її затвердження, яке очікується наприкінці січня.

За словами глави МОЗ Ірландії, вакцина виробляється на некомерційній основі. До того ж її буде легше використовувати, оскільки препарат можна зберігати у звичайному холодильнику.

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Ірландія отримуватиме 600 тис. доз щоквартально, що означає, що 300 тис. осіб будуть вакциновані за схемою двох доз за цей період.

Країна також отримуватиме 40 тисяч доз на тиждень від компанії Pfizer.

Крім цього, в Ірландію вже прибула перша партія американської вакцини Moderna від 4000 до 6000 доз.

Згідно з останніми офіційними даними, в Ірландії від коронавірусу померли 2768 осіб з 5 мільйонів населення.

Станом на 21 січня у світі виявлено 97 388 314 випадків COVID-19, зокрема 2 085 525 летальних, одужали 69 948 686 осіб.