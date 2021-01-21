Північна Ірландія продовжила локдаун до березня

Уряд Північної Ірландії продовжив дію локдауну в країні до 5 березня на тлі пандемії коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Belfast Telegraph.

Відповідна пропозиція була внесена главою МОЗ Робіном Сванном.

За даними ЗМІ, локдаун може тривати навіть до початку квітня, коли країна відзначатиме Великдень. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації у Північній Ірландії.

Рішення про продовження локдауну було ухвалене після того, як за минулу добу зафіксували ще 21 смерть від коронавірусу. Всього в країні 1 692 осіб загинули від захворювання.

Ще 732 людини здали за минулі 24 години позитивний тест на COVID-19.

За даними Worldometer, у світі виявлено 97 464 258 випадків COVID-19, зокрема 2 086 887 летальних, одужали 70 026 096 осіб.