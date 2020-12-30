Ірландія знову оголосила локдаун на тлі COVID-спалаху

Уряд Ірландії запровадив найвищий рівень карантину, аби взяти під контроль різке збільшення випадків коронавірусу (COVID-19) в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTE.

За словами прем’єр-міністра Майкла Мартіна, локдаун запроваджується на «щонайменше один місяць».

Згідно з обмеженнями, школи будуть закриті до 11 січня. Також діятиме заборона на відвідування інших домогосподарств та будуть закриті магазини, які не продають товари першої необхідності.

Громадянам буде обмежено пересування до 5 км від дому.

Серед іншого, кількість гостей на весіллях буде обмежено до 6, а на похороні можуть бути присутні 10 осіб.

Під час локдауну діятиме заборона на виселення людей, які орендують квартири.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 82 695 050 випадків коронавірусу, зокрема 1 804 321 летальний, одужали 58 611 419 осіб.

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