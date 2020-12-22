Коронавірус-мутант: Ірландія посилює карантин напередодні Різдва

Ірландія запровадить більш суворі заходи напередодні Різдва через новий штам коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Згідно з новими обмеженнями, ресторани і гастропаби повинні закритися о 15.00 24 грудня.

Водночас магазини другорядного призначення можуть залишатися відкритими, як і тренажерні зали, розважальні центри і басейни.

Правила щодо святкування Різдва залишаються незмінними і передбачають дозвіл на збори в одному приміщенні членам трьох домогосподарств до 26 грудня.

Нові обмеження триватимуть до 12 січня, повідомив прем’єр Ірландії Майкл Мартін.

Заборона на поїздки до та з Великої Британії буде продовжена до 31 грудня.

Як зазначається, хоч Ірландії вдалося зберегти кількість загиблих від коронавірусу відносно низькою у порівнянні з рештою Європи, зараз число заражень зростає приблизно на 10% щодня, сказав прем’єр.

«У нас поки немає доказів того, що новий, більш заразний штам вірусу знаходиться в нашій країні, але темпи зростання за останній тиждень говорять мені, що найбезпечніше, найвідповідальніше, що потрібно зробити, - це виходити з припущення, що він вже тут», - заявив прем’єр.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це, британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн вже призупинили авіасполучення з Великою Британією.