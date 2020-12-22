Локдаун на свята не покращить епідситуацію в Німеччині – Інститут Коха

Найближчими тижнями епідеміологічна ситуація в Німеччині навряд чи покращиться попри запроваджений 16 грудня жорсткий локдаун і суворі обмеження на Різдво і Новий рік.

Такий прогноз дав президент Інституту Роберта Коха (RКІ) Лотар Вілер на брифінгу в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо попереду кілька важких тижнів… Ми побоюємося, що через свята ситуація погіршиться», - сказав Вілер.

Він звернувся зі закликом до жителів республіки не подорожувати у святкові дні, залишатися вдома та звести «до абсолютного мінімуму» контакти, адже саме «на контактах вірус живе».

Очільник RКІ зауважив, що середній по країні рівень захворюваності на 100 тис. населення сягнув за минулий тиждень 197,6, що є максимумом до цього часу. Кількість нових інфікувань зростає скрізь, збільшення смертності стає «негальмованим». На те, щоб ситуація покращилась, потрібні тижні.

Вілер припускає, що нова мутація вірусу вже є в Німеччині, і закликає не недооцінювати його. При цьому він зауважив, що багато питань з новою мутацією є «відкритими» і додав, що віруси змінюються постійно.

За останні 24 години в ФРН було підтверджено 19 528 нових випадків інфікування із загалом 1 530 180. Померли за весь час 27 006 людей, у тому числі за останню добу - 731.

Фото: Daniel Schäfer / dpa