Німеччина зарезервувала понад 136 мільйонів доз COVID-вакцини

Німеччина зарезервувала понад 136 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це речник Міністерства охорони здоров'я ФРН Ганно Кауц повідомив на брифінгу в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

За його інформацією, за договорами у рамках механізму Євросоюзу і напряму від німецьких виробників, яких спонсорував німецький уряд, країна гарантувала собі відповідно 55,8 млн доз, а також 30 млн доз от BioNTech/Pfizer, отже загалом 85,8 млн доз.

Крім того, Від Modеrna замовлено 50,5 млн доз.

«Це означає, що Німеччина матиме гарантовано і вчасно 136,3 млн доз, які будуть доставлені у 2021 році. Не одночасно і не одразу, а партіями, залежно від виробничих можливостей», - сказав Кауц.

Він зауважив, що «Німеччина матиме у розпорядженні більшу кількість вакцини, ніж вважалось раніше», адже деякі члени Євросоюзу «не використали свої варіанти щодо додаткових доз».

Загалом, якщо всі кандидати на вакцину будуть схвалені, Німеччина, як очікується, отримає 300 мільйонів доз. Цього вистачило б для 150 млн людей, а населення ФРН становить 84 млн. Вакцинація буде добровільною.

Міністр охорони здоров’я Єнс Шпан оголосив, що щеплення розпочнеться 27 грудня. До кінця січня будуть доступні 3-4 млн доз вакцини. За весь перший квартал очікується від 11 до 13 мільйонів.

У понеділок центр вакцинації в Берліні відвідав президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

За даними Інституту Роберта Коха, за 20 грудня у Німеччині було підтверджено 16 тис. 643 нових випадки інфікування з загалом 1 млн 510 тис. 652. Померли за весь час 26 тис. 275 людей.