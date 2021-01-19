В Ірландії зафіксували понад 80 випадків побічних ефектів після COVID-вакцин

Ірландський регулятор виробництва і поширення медичних препаратів (HPRA) отримав 81 повідомлення про побічні ефекти після щеплення вакциною проти коронавірусу від компаній Pfizer/BioNTech та Moderna.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Irish Times.

За словами керівниці відомства Лорейн Нолан, усі симптоми були схожі з тими, які зазвичай спостерігалися при застосуванні інших вакцин, і включали легкі та помірні симптоми, такі як біль у животі, нудота, втома, біль у суглобах, біль у руках, запаморочення, головний біль, свербіж та висип.

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Вона додала, що ці симптоми швидко пройшли, і не було необхідності в лікарському втручанні.

За словами чиновниці, регулятор не отримував повідомлень про анафілактичний шок після щеплення проти коронавірусу від компаній Pfizer/BioNTech або Moderna.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 96 078 706 випадків коронавірусу, зокрема 2 051 401 летальний, одужало 68 747 387 людей.