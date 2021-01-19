Норвегія не пов’язує смерті літніх людей з COVID-вакцинацією

Офіційні представники у Норвегії повідомили, що не вважають щеплення від коронавірусу причиною смерті людей похилого віку, яким вводили вакцину компанії Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан сказав у понеділок, що німецькі фахівці обговорюють ситуацію з норвезькими колегами і вони також вважають, що зараз нема потреби переглядати рекомендації стосовно щеплень вакциною компанії Pfizer.

Після окремого вивчення принаймні 13 випадків Норвезький інститут громадського здоров’я заявив, що не змінює своїх рекомендацій щодо безпеки вакцини Pfizer/BioNTech.

“Ці люди були дуже старі, кволі і мали тяжкі хвороби”, - заявила Каміла Столтенберґ, голова інституту.

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Вона сказала, що вказані випадки не вважають ознакою підвищеної смертності.

Норвегія, як і більшість країн Європи, почала програму щеплень від коронавірусу з будинків для людей старшого віку, та осіб із серйозними проблемами здоров’я.

Згідно зі статистикою у будинках для людей похилого віку в Норвегії реєструють в середньому 400 смертей на тиждень.

Як повідомляв Укрінформ, Норвегія висловила занепокоєння щодо безпеки вакцини Pfizer для людей похилого віку, які мають серйозні вади здоров’я, після того, як кількість померлих людей у цій категорії зросла до 29 осіб.