У Північній Ірландії - перші випадки «південноафриканського» коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на регіональне медичне відомство.
Влада оцінює ризик подальшого розповсюдження нового виду коронавірусної інфекції як низький. Варіант перетворення його на основний штам у регіоні вкрай маловірогідний.
У сусідній Республіці Ірландія (із нею Північна Ірландія має відкритий кордон) перші випадки південноафриканського штаму були підтверджені в січні цього року – всього їх 11.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу.
Дані клінічних випробувань вакцин від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson засвідчили, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу більш стійкий до антитіл, які містять вакцини.