У Північній Ірландії - перші випадки «південноафриканського» коронавірусу

На території британської Північної Ірландії підтверджені перші 3 випадки зараження новим південноафриканським штамом COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на регіональне медичне відомство.

Влада оцінює ризик подальшого розповсюдження нового виду коронавірусної інфекції як низький. Варіант перетворення його на основний штам у регіоні вкрай маловірогідний.

У сусідній Республіці Ірландія (із нею Північна Ірландія має відкритий кордон) перші випадки південноафриканського штаму були підтверджені в січні цього року – всього їх 11.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу.

Читайте також: Радуцький наполягає на створенні лабораторії для виявлення нових штамів коронавірусу

Дані клінічних випробувань вакцин від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson засвідчили, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу більш стійкий до антитіл, які містять вакцини.