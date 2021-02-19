У Польщі виявили перший випадок «південноафриканського» COVID-штаму

У Польщі виявили перший випадок «південноафриканської» мутації коронавірусу.

Про це під час пресконференції у Варшаві сказав глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

“Нещодавно я отримав інформацію, що крім британської мутації у Польщі з’явилася також південноафриканська. Перший випадок ідентифіковано в лабораторії медуніверситету у Білостоці. Цей випадок зафіксовано в околицях міста Сувалки (північний схід Польщі – ред.)”- сказав Недзельський.

Він підкреслив, що як "британський", так і "південноафриканський" штами є елементами, які "прискорять пандемічні процеси в Польщі".

Речник МОЗ країни Войцєх Андрусевич напередодні повідомив, що у Польщі 10% випадків інфікування COVID-19 походять з "британської" мутації коронавірусу.

Як інформувало агентство, міністр Недзельський повідомив у п'ятницю, що в Польщі розпочалася третя хвиля коронавірусу. Він наголосив, що надалі не йтиметься про пом’якшення карантину, а найновіші послаблення заборон можуть скасувати. Недзельський підкреслив, що лише соціальна дисципліна може перешкодити третій хвилі «побити» рівень заражень у листопаді.

Як відомо, від початку пандемії у Польщі підтвердили понад 1,6 млн випадків зараження коронавірусом, померли більше 41,8 тис. осіб.