У світі виявили понад 114 мільйонів випадків COVID-19

У світі станом на ранок 28 лютого зафіксували 114 386 001 випадок зараження коронавірусною хворобою.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема виявлено 2 537 686 летальних випадків, водночас одужали 89 938 513 особи.

Світовими лідерами за кількістю випадків хвороби COVID-19 залишаються США (29 202 824), Індія (11 096 731), Бразилія (10 517 232) та РФ (4 234 720).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 27 лютого, зареєстрували 5 833 випадки COVID-19.

Фото: news.sky.com