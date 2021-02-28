В Україні - 5 833 нові випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 27 лютого, зареєстрували 5 833 випадки COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 795 дітей та 146 медпрацівники.", - зазначається у повідомленні.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 3 218 осіб; летальних випадків – 89; одужало – 1 702 осіб;

здійснено тестувань за добу – 47 811 (зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 347 849 осіб; одужало – 1 170 023 особа; летальних випадків – 25 982; проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого в Україні зареєстрували 8 172 нові випадки COVID-19.