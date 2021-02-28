Масові щеплення зменшать кількість інфікованих коронавірусом на 92% - BioNTech

Масова вакцинація населення від COVID-19 дозволить зменшити кількість інфікованих людей на понад 90%.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтерв'ю Bild розповів керівник компанії BioNTech Угур Шахін, посилаючись на результати нового дослідження.

“Після вакцинації кількість людей, які отримують позитивний ПЛР-тест на COVID-19 та є заразними, зменшується на 92%”, - сказав Шахін.

За його словами, це доводить, що “пандемію можна ефективно стримувати, якщо щеплення отримає достатня кількість людей”.

Він додав, що наявна вакцина може захистити й від нових небезпечних штамів COVID-19.

“У разі появи небезпечного штаму, дієвим підходом може бути введення третьої дози наявної вакцини. Таке підсилення щеплення може спровокувати настільки сильну імунну реакцію, що навіть сильніший штам не зможе її подолати”, - зазначив Шахін.

Водночас він звернув увагу на можливу потребу у кількаразовому щепленні.

“Якщо ми хочемо сповільнити поширення вірусу у майбутньому й зменшити рівень інфікування, то підсилювати щеплення треба частіше, можливо щорічно, або що півтора року”, - зауважив Шахін.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується постачання 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

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