Штати схвалили COVID-вакцину Johnson & Johnson

Уряд США в суботу схвалив використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів оголосила про екстрене дозвіл на використання вакцини J&J для дорослих віком від 18 років після одностайного схвалення колегією зовнішніх експертів агентства. Очікується, що постачання до місць вакцинації почнуться в неділю або понеділок.

Президент Джо Байден привітав цей крок, але застерігав американців не святкувати занадто рано.

"В міру поширення нових варіантів ситуація все ще може погіршитися... У кінці тунелю є світло, але ми не можемо зараз послабити пильність або припустити, що перемога неминуча", - сказав він у заяві, закликаючи людей продовжувати мити руки, носити маски та підтримувати соціальну дистанцію.

Нагадаємо: тести, в яких взяли участь 44 тисяч осіб, показали, що ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66%, в той час, як у вакцин Pfizer і Moderna цей показник становить приблизно 95%.

На відміну від інших, вакцина Johnson & Johnson потребує лише однієї дози. Крім того, її можна зберігати у звичайному холодильнику, що полегшує транспортування і поширення препарату.