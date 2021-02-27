Американський регулятор рекомендує схвалити COVID-вакцину Johnson & Johnson

Американський регулятор рекомендує схвалити COVID-вакцину Johnson & Johnson

Укрінформ
Дорадчий орган головного медичного регулятора США рекомендує дозволити використання на території країни COVID-вакцини Johnson & Johnson.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише CNN.

“Радники з питань вакцин Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) підтримали надання Управлінню рекомендації дозволити невідкладне застосування COVID-вакцини Johnson & Johnson”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що експерти радять дозволити використовувати цю вакцину людям старшим 18 років.

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За словами в.о. глави Управління Джанет Вудкок, офіційне рішення стосовно надання дозволу на використання вакцини буде ухвалене незабаром.

CNN нагадує, що вакцина від Johnson & Johnson стане третьою вакциною, дозволеною до використання на території США.

“Вона стане першою, яка потребуватиме лише однієї дози, та яка зберігатиметься у звичайних холодильниках, що полегшить її транспортування у порівнянні із вакцинами від Pfizer/BioNTech та Moderna”, - стверджує CNN.

Нагадаємо: глобальні клінічні випробування вакцини від Johnson&Johnson показали її ефективність на рівні 66%.

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