Американський регулятор рекомендує схвалити COVID-вакцину Johnson & Johnson

Дорадчий орган головного медичного регулятора США рекомендує дозволити використання на території країни COVID-вакцини Johnson & Johnson.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише CNN.

“Радники з питань вакцин Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) підтримали надання Управлінню рекомендації дозволити невідкладне застосування COVID-вакцини Johnson & Johnson”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що експерти радять дозволити використовувати цю вакцину людям старшим 18 років.

За словами в.о. глави Управління Джанет Вудкок, офіційне рішення стосовно надання дозволу на використання вакцини буде ухвалене незабаром.

CNN нагадує, що вакцина від Johnson & Johnson стане третьою вакциною, дозволеною до використання на території США.

“Вона стане першою, яка потребуватиме лише однієї дози, та яка зберігатиметься у звичайних холодильниках, що полегшить її транспортування у порівнянні із вакцинами від Pfizer/BioNTech та Moderna”, - стверджує CNN.

Нагадаємо: глобальні клінічні випробування вакцини від Johnson&Johnson показали її ефективність на рівні 66%.