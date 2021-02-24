Клінічні дослідження показали ефективність вакцини Johnson & Johnson на 66,1%
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.
Під час клінічного дослідження за участю близько 44 тис. пацієнтів у США, ПАР та інших країнах у групі пацієнтів, які отримували плацебо, зафіксовано сім смертей від COVID-19, - і жодної серед тих, хто отримав щеплення.
Висновок FDA підтверджує попередні заяви J&J про те, що вакцина є ефективною для запобігання тяжкому перебігу коронавірусної хвороби.
Як повідомлялося, компанія Johnson & Johnson звернулася до FDA із проханням оцінити ефективність її вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 для застосування в Сполучених Штатах.
Очікується, що експертна комісія FDA розгляне заявку 26 лютого.
У разі схвалення вакцина J&J буде третім препаратом, дозволеним для екстреного використання у США, після Pfizer-BioNTech та Moderna.
Минулого тижня Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) отримала офіційну заявку від компанії Janssen-Cilag International N.V. (яка входить до складу фармацевтичної компанії Johnson&Johnson) на отримання дозволу для застосування її вакцини від коронавірусу.
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