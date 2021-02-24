Клінічні дослідження показали ефективність вакцини Johnson & Johnson на 66,1%

Американське управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) виявило, що вакцина Johnson & Johnson від коронавірусу була ефективною на 66,1% у запобіганні середньої та тяжкої форми COVID-19 і мала "сприятливий профіль безпеки".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Під час клінічного дослідження за участю близько 44 тис. пацієнтів у США, ПАР та інших країнах у групі пацієнтів, які отримували плацебо, зафіксовано сім смертей від COVID-19, - і жодної серед тих, хто отримав щеплення.

Висновок FDA підтверджує попередні заяви J&J про те, що вакцина є ефективною для запобігання тяжкому перебігу коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, компанія Johnson & Johnson звернулася до FDA із проханням оцінити ефективність її вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 для застосування в Сполучених Штатах.

Очікується, що експертна комісія FDA розгляне заявку 26 лютого.

У разі схвалення вакцина J&J буде третім препаратом, дозволеним для екстреного використання у США, після Pfizer-BioNTech та Moderna.

Минулого тижня Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) отримала офіційну заявку від компанії Janssen-Cilag International N.V. (яка входить до складу фармацевтичної компанії Johnson&Johnson) на отримання дозволу для застосування її вакцини від коронавірусу.

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