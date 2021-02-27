Посол Польщі в Туреччині про агресію РФ: Наші країни можуть бути наступними

Агресія Росії у 2014 році була спрямована не лише проти України, війна триває й об'єктами агресії можуть стати інші країни.

Про це в ході заходу, організованому спільно посольствами України та Туреччини в Анкарі, присвяченому сьомим роковинам окупації Криму Росією, сказав Надзвичайний та Повноважний Посол Польщі в Туреччині Якуб Кумоч, повідомляє власкор Укрінформу.

«У Польщі ми не наївні й знаємо: Україна була піддана руйнуванню у 2014 році, як того хотіла Росія, наші країни можуть бути наступними. Будь ласка, не вірте в те, що 2014 рік скінчився, що війна скінчилася. Війна не скінчилася і це агресія не лише проти України», - звернувся Кумоч до представників західних країн.

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«Ми - поляки, знаємо як це втратити батьківщину, бо як і ви втрачали її... Ми свою країну здобули знову і ви свої землі повернете», - сказав він, звертаючись до кримських татар.

«Крим є та буде українським, незалежно від того, скільки солдат чужих військ чи зелених чоловічків туди буде заслано», - звернувся Посол до українців.

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму виступі нагадав присутнім про те, що окупація Криму Росією стала першою вимушеною зміною кордону європейської країни з часу закінчення Другої світової війни, частина території суверенної країни була захоплена силою всупереч міжнародному праву.

«Це все відбувається зараз, ми спостерігаємо триваючу російську агресію. Це новий тип війни, гібридна війна. Кремль використовує всі наявні ресурси для легалізації актів агресії… Ось чому консолідована міжнародна відповідь досі є настільки важливою. Агресор повинен нести відповідальність», - сказав Сибіга.

За допомогою відеозв’язку до учасників заходу звернувся лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. «Кількість кримчан, які з різних причин залишили Крим після окупації, становить понад 50 тисяч, з них приблизно 30 тисяч - кримські татари. 30 тисяч може не здаватися дуже значною цифрою, але це 10% кримських татар, які жили у межах колишнього Радянського Союзу і пережили сталінський геноцид в 1944 році», - сказав він.

Джемілєв наголосив, що російська окупаційна влада і сьогодні продовжує переслідувати кримських татар.

Захід в Анкарі, присвячений 7-й річниці окупації Криму / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

У заході також взяли участь Надзвичайні та Повноважні Посли Великої Британії, Грузії та Словаччини, представники Міністерства закордонних справ Туреччини, Великих національних зборів (парламенту) та офіційних органів влади Туреччини, посольств Литви, ФРН, Румунії, Словенії, Казахстану, голова кримськотатарської діаспори Туреччини Мюкремін Шахін, представники української та кримськотатарської громад.

Як повідомлялося, 26 лютого в Україні віздначали День спротиву російській окупації Криму. Сім років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.