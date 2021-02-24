Польща попросила США й надалі блокувати Nord Stream 2

Варшава сподівається, що Вашингтон і надалі здійснюватиме жорстку політику в контексті cпроб Росії завершити будівництво “Північного потоку-2”.

Про це, зокрема, йшлося в телефонній розмові глави МЗС Польщі Збігнєва Рау і Держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС Польщі.

“Ми відзначили, що президент Байден у розмові з президентом Путіним чітко дав зрозуміти, що США рішуче реагуватимуть на дії Росії, які шкодять США і їх союзникам. Ми розраховуємо на подовження американської політики щодо “Північного потоку-2”,- заявив Рау.

Читайте також: Nord Stream 2 надіслав терміновий запит на продовження робіт у водах Німеччини

Рау і Блінкен запевнили, що уряди Польщі і США стоять на тій самій позиції: “Північний потік” є "поганим рішенням для Європи", а диверсифікація джерел енергопостачання має реалізовуватися таким чином, щоб це не було енергетичним шантажем для інших союзників і партнерів.

Читайте також: Литва пропонує зупинити будівництво Nord Stream 2 до виборів у РФ

Як зазначається, під час розмови Рау також представив Блінкену “активність Польщі щодо зміцнення демократичних реформ і європейських прагнень України”. Він зауважив, що Польща і США повинні співпрацювати у цій сфері.

Понад 94% будівництва спірного трубопроводу вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях. Після введення санкцій США російська сторона проводить роботи з завершення будівництва власними силами.