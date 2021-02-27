Крим – це Україна: Зеленський подякував Байдену за принципову позицію США

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену за принципове визнання Криму частиною України.

Як передає Укрінформ, про це Глава держави написав на своїй офіційній сторінці у Твіттері.

«Я вдячний Президенту США за сильний меседж: «Крим – це Україна». Ось що означає реальне стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку з боку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності та впровадження реформ. Разом ми стоїмо, окремо - падаємо», - написав Володимир Зеленський.

Grateful to @POTUS for a strong message: #Crimea is #Ukraine! That’s what a real strategic partnership is for. Ukrainians highly value the #US support: from territorial integrity to strengthening defense capabilities & implementing reforms. United we stand - divided we fall — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2021

Як передавав Укрінформ, президент США Джо Байден опублікував у п’ятницю на сайті Білого дому заяву з приводу чергової річниці окупацією РФ українського Криму.

За словами глави Білого дома, США продовжать притягати Росію до відповідальності за агресію проти України, не визнають і ніколи не визнають російську спробу окупації півострова та досі підтримують нашу країну.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.