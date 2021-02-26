США ніколи не визнають російську спробу анексії Криму – Байден

Влада Сполучених Штатів не визнає й ніколи не буде визнавати російську спробу анексії українського півострова Крим.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, яка опублікована на сайті Білого дому.

«Сьогодні сім років тому Росія порушила міжнародне право й норми, за якими сучасні країни взаємодіють одна з одною, а також суверенітет та територіальну цілісність свого сусіда України, коли вона вторглася в Крим. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну, її союзників та партнерів і сьогодні, як і з самого початку цього конфлікту. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна. США не визнають і ніколи не визнають російську спробу анексії півострова, і ми будемо виступати разом з Україною проти агресивних дій Росії», - заявив Байден.

За словами глави Білого дома, США продовжать притягати Росію до відповідальності за агресію проти України.

«Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її зловживання та агресію в Україні. Ми також продовжуватимемо вшановувати мужність і надію Революції Гідності, в ході якої український народ зіткнувся на Майдані зі снайперськими пострілами та силовиками, вимагаючи нового старту для своєї країни», - додав він.

Байден також наголосив, що Сполучені Штати досі підтримують Україну.

«Сполучені Штати все ще вірять в обіцянку України, і ми підтримуємо всіх, хто працює над мирним, демократичним та процвітаючим майбутнім своєї країни», - зазначив він.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.

Фото: facebook