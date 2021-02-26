Євросоюз посилить оборонні спроможності і партнерство з НАТО

Глави держав та урядів країн Євросоюзу погодили двоєдиний підхід у політиці безпеки і оборони, який передбачає розвиток оборонних спроможностей і автономії ЄС з одночасним посиленням партнерства з НАТО.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, спільну заяву європейські лідери прийняли за підсумками засідання у п’ятницю, що відбулося в режимі телеконференції.

«Ми залишаємося відданими Стратегічному порядку денному на 2019-2024 роки шляхом здійснення більш стратегічного курсу дій із посилення спроможності ЄС до автономних дій. В тому, що стосується безпеки й оборони, ми хочемо розвивати інтереси та цінності ЄС, а також його стійкість та готовність ефективно долати всі загрози та виклики. Ми підтверджуємо, що з огляду на дедалі більшу глобальну нестабільність ЄС має взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку», - йдеться у документі.

Водночас у заяві підкреслюється намір ЄС тісно співпрацювати з НАТО, зміцнити партнерство з ООН та іншими ключовими партнерами.

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«Ми сподіваємось на співробітництво з новою Адміністрацією Сполучених Штатів у реалізації потужного та амбітного трансатлантичного порядку денного, який включає тісний діалог з безпеки й оборони. Зміцнення ЄС у сфері безпеки й оборони принесе користь для цієї глобальної співпраці», - наголошується у документі.

Лідери європейських країн відзначили, що протягом минулих років ЄС здійснив кроки для посилення політики у сфері безпеки й оборони, а також засобів та інструментів для її втілення. У цьому зв’язку сторони висловили намір поглиблювати співпрацю, наростити інвестиції в оборону, прискорити розвиток військових та цивільних спроможностей для підвищення оперативної здатності Євросоюзу.

У цьому контексті сторони погодилися посилювати спроможності сил та засобів, вдосконалювати систему військового управління та планування за умови ефективного використання Європейського оборонного фонду. Країни-члени заохочуються до активнішого застосування спільних можливостей, зокрема з використанням потенціалу Постійного структурованого співробітництва (PESCO).

Окремо у документі наголошується на зміцненні європейської технологічної та промислової бази у сфері оборони шляхом розвитку взаємодії між галузями цивільної, оборонної та космічної промисловості, зокрема у сфері штучного інтелекту. Такий підхід має надати додаткову стійкість для критично важливих технологій та ланок постачання. В цьому контексті Європейська Рада доручила Єврокомісії до жовтня 2021 року розробити «дорожню карту», що дасть змогу прискорити дослідження та інноваційний розвиток у ЄС, зменшити його стратегічну залежність від зовнішніх критичних технологій та ресурсів.

Високому представнику ЄС доручено продовжити роботу над Стратегічним компасом, який має стати головним доктринальним документом ЄС у сфері та обороні, та підготувати його до ухвалення у березні 2022 року.

Фото: НАТО