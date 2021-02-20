Столтенберг закликав США і Європу до стратегічної солідарності

США і Європа мають скористатися унікальною історичною можливістю для зміцнення трансатлантичного партнерства.

Про це у п’ятницю під час віртуального виступу на спеціальній сесії Мюнхенської безпекової конференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Протягом минулих років ми бачили відмінності між Європою та Північною Америкою. Ми бачили, як з обох сторін Атлантики виникають питання щодо сили НАТО… Зараз ми маємо історичну можливість побудувати сильніший Альянс, відновити довіру і посилити нашу єдність. Європа і Північна Америка працюють і мають працювати разом у НАТО у стратегічній солідарності, адже перед усіма нами постають величезні виклики», - сказав Столтенберг.

Серед таких викликів він назвав піднесення Китаю, цілеспрямовані кібернетичні атаки, нові руйнівні технології, кліматичні зміни, дестабілізуючу поведінку Росії та загрозу тероризму. За словами генерального секретаря НАТО, жодна країна і жоден континент не можуть подолати такі виклики самотужки, тому зобов’язані робити це разом.

Аби досягти успіху, союзники мають продемонструвати трансатлантичну солідарність не на словах, а у справах. Саме цьому присвячена амбітна програма «НАТО 2030», яка визначає порядок денний для майбутнього розвитку Альянсу.

«Перше – ми маємо посилити нашу єдність. Ця єдність походить із нашого зобов’язання захищати одне одного. Ми маємо зміцнити наші зобов’язання щодо колективної оборони і більше вкладати у політику стримування й оборони наших територій. Це буде стимулом для союзників надавати необхідні спроможності та робити внесок у справедливий розподіл фінансового навантаження. Ми маємо оновити нашу Стратегічну концепцію, щоб окреслити наш шлях уперед та підтвердити основи нашого Альянсу», - зазначив Столтенберг.

Другою складовою майбутнього розвитку НАТО він назвав спільні зусилля із підвищення стійкості демократичних держав і спільнот, що є «першою лінією оборони».

«Ми маємо розширити підходи до власної безпеки. Наші потенційні противники використовують усі важелі, що мають, - військові, політичні, економічні - щоб випробувати на міцність наші інституції, послабити наші суспільства та підірвати нашу безпеку. Тож ми потребуємо ширшого, більш інтегрованого та краще скоординованого підходу до стійкості, з конкретними національними цілями - від комунікацій, включаючи 5G, та захисту кабелів у морі до енергетики та водопостачання», - уточнив генсек НАТО.

Серед інших важливих складових майбутнього розвитку Альянсу він назвав інвестиції у технічне та технологічне вдосконалення, забезпечення взаємосумісності сил, створення спільних етичних стандартів у застосуванні новітніх технологій, зменшення шкідливих викидів від військової діяльності та внесок у досягнення спільної мети щодо кліматичної нейтральності.

«Третє. Європа та Північна Америка мають захистити заснований на правилах міжнародний порядок, який стикнувся з викликами з боку авторитарних сил. Китай і Росія намагаються переписати правила у власних інтересах. Піднесення Китаю є визначальним явищем для трансатлантичної спільноти, яке матиме потенційні наслідки для нашої безпеки та для нашого способу життя. Саме тому НАТО має поглибити стосунки з близькими партнерами, такими як Австралія і Японія, та зміцнити правила по усьому світу. Тільки наші спільні дії можуть переконати інших діяти за правилами», - переконаний Столтенберг.

Він зауважив, що захист такого правопорядку розпочинається «у себе вдома». Тож союзники по НАТО мають підтвердити спільні цінності, підтримати демократію та захистити свої державні інституції, тому що все це робить демократичні держави такими, якими вони є.

«Більше 70 років НАТО зберігає мир у євроатлантичному просторі. Незважаючи на виклики, що зростають, та на зміни політичних вітрів, наші трансатлантичні стосунки не лише не ослабли, - вони розцвіли. Це є підтвердженням тих цінностей, які ми поділяємо, і які є основою для НАТО. Ми всі маємо відповідальність, щоб скористатися цим моментом, зміцнити цей зв'язок і тримати Європу та Північну Америку разом у стратегічній солідарності», - підсумував генсек НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, у Мюнхені відбулася спеціальна сесія традиційної безпекової конференції, яка в умовах пандемії проходила в режимі телеконференції.

У заході вперше як президент США взяв участь Джо Байден, тож виступи учасників, як і питання дискусії переважно стосувалися зміцнення та надання нового імпульсу зв’язкам між Європою і США, які зазнали випробувань останніми роками.

Фото: nato.int