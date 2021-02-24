Польщу накрила третя хвиля пандемії - уряд продовжив карантин

Уряд Польщі з огляду на наближення третьої хвилі пандемії коронавірусу вирішив продовжити карантинні обмеження, а також запровадити повний локдаун у Вармінсько-Мазурському воєводстві, де спостерігається критично високий рівень зараження.

Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзельський, передає кореспондент Укрінформу.

“Настає час розвитку пандемії, розвитку третьої хвилі”, - заявив Нєдзельський.

За його словами, нині середня захворюваність у країні становить 8 тисяч на добу, але під час третьої хвилі пандемії коронавірусу середньодобова кількість інфікувань у Польщі становитиме 10-12 тис. випадків.

Міністр підкреслив, що з огляду на це уряд вирішив “зробити крок назад”. “Від суботи (27 лютого – ред.) нинішній рівень обмежень буде продовжено в усій країні, крім Вармінсько-Мазурського воєводства”,- сказав міністр.

Він підкреслив, що у цьому воєводстві на північному сході Польщі буде відновлено дистанційне навчання учнів початкових класів, призупинено роботу торгівельних центрів, театрів, кінотеатрів, музеїв, готелів, спортивних об’єктів, басейнів.

Крім того, з 27 лютого Польща вимагатиме на кордоні з Чехією та Словаччиною, де складна епідеміологічна ситуація, пред'явити негативний тест на коронавірус, проведеного щонайбільше за 48 годин. У разі відсутності такої довідки приїжджі мають пройти карантин.

Уряд Польщі також вирішив, що у громадських місцях прикривання носа і рота лише захисним щитком, хусткою чи шаликом не буде дозволено як неефективний засіб захисту. За словами Нєдзельського, від суботи можна буде носити лише медичні маски різного типу (щитки можна використовувати, але лише як додатковий засіб захисту).

Станом на сьогодні в Польщі інфікувалися коронавірусом понад 1,6 млн осіб, з них померли більше 42,8 тис. За попередню добу зафіксовано 12 146 випадків зараження, померли 372 особи.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 112 796 176 випадків коронавірусу, зокрема 2 499 541 летальний, 88 339 913 осіб одужали.

Фото: PAWEŁ RELIKOWSKI / POLSKAPRESS/East News