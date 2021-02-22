ЄС планує поєднати потенціали цивільної, оборонної та космічної промисловості

Європейська Комісія представила план дій із поєднання наукового та виробничого потенціалів цивільної, оборонної та космічної промисловості для підвищення конкурентоспроможності європейського виробничого сектору на світовому ринку.

Про це у понеділок під час пресконференції у Брюсселі розповіла Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Маргрете Вестагер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні ухвалили перший в історії план дій із поєднання (потенціалів) між цивільною, оборонною та космічною промисловістю. Глобальний технологічний розвиток прискорюється, і суть цього плану полягає саме в тому, щоб зміцнити європейську конкурентоспроможність та технологічну досконалість, підтримати європейську промислову базу», - зауважила Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

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За її словами, згаданий план дій охоплюватиме три головні пріоритети.

Перший – встановити новий рівень взаємодії між програмами та інструментами ЄС, щоб технологій військового призначення потенційно могли знайти конкретне застосування у цивільній, оборонній та космічній промисловості.

Другий пріоритет - надати змогу оборонним та космічним технологіям отримати конкретне цивільне застосування.

Третій напрямок – полегшити використання цивільних досліджень та інновацій у нових проєктах з європейської оборони.

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Як передбачається, новий план дій дозволить найбільш ефективно використовувати бюджетне фінансування ЄС для розвитку європейських інновацій, зокрема, у сфері «хмарних» інформаційних ресурсів та новітніх процесорів, у кібернетичних та квантових технолдогій, штучного інтелекту тощо.

Новий план передбачає започаткування трьох флагманських проєктів, які потенційно можуть змінити «правила гри» на світовому ринку. Зокрема, йдеться про технології автоматизованих систем та дронів, системи комунікацій космічного базування та контроль за космічним «трафіком», який має дозволити уникнути інцидентів у космосі мірою збільшення кількості космічних об’єктів та супутникових технологій.

Як вже повідомлялося, одним із головних пріоритетів ЄС на сьогодні є досягнення стратегічної автономії, зокрема, в оборонних питаннях та у сфері промислового те технологічного розвитку. Єврокомісія розглядає таку стратегічну автономію як передумову конкурентоздатності Євросоюзу поряд з іншими світовими полюсами сили в епоху швидкого інноваційного та цифрового розвитку. Рада міністрів ЄС з питань оборони у червні 2020 року підтримала пропозицію Єврокомісії щодо розробки стратегії поєднання європейських промислових потенціалів у трьох згаданих сферах.