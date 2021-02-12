ІТ-технології та космос: Україна пропонує Люксембургу співпрацю

Україна зацікавлена у співробітництві з Люксембургом у сфері інноваційних технологій.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксав’є Беттелем, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Люксембург є одним із лідерів у розвитку IT-технологій, і в цьому контексті Україна зацікавлена в налагодженні двостороннього співробітництва в цій сфері», — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Люксембург використовує інноваційні підходи до розвитку космічної діяльності. Зокрема, у листопаді 2020 р. в партнерстві з Європейським космічним агентством був створений Європейський інноваційний центр з питань космічних ресурсів.

«Україна готова налагодити стабільну співпрацю з Люксембурзьким космічним агентством. Ми зацікавлені у двосторонній співпраці в галузі дослідження космосу й використання космічних ресурсів, зокрема і в межах міжнародного проєкт «Артеміда», до якого наша держава долучилася у листопаді минулого року», — сказав глава уряду.

Він наголосив, що Україна має тривалу історію космічної діяльності та цінний досвід у реалізації міжнародних космічних проєктів, розвинуту науково-технічну школу та технологічні можливості для розвитку взаємовигідної співпраці.

Шмигаль запропонував Беттелю опрацювати питання підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Люксембургом про співробітництво у космічній сфері задля обміну досвідом та інформацією.

За його словами, Люксембург є одним з перспективних торгових партнерів України та надійним інвестором в українську економіку. Розвитку двосторонніх відносин може посприяти укладання угоди про економічне співробітництво.

«Ця угода має стати важливим імпульсом для створення українсько-люксембурзької Спільної комісії з торгівельно-економічного та фінансового співробітництва. Ми впевнені, що така комісія стане основним майданчиком для реалізації спільних ініціатив і стратегічних проєктів», — зауважив глава уряду.

Він підкреслив, що Київ високо цінує тверду позицію Люксембургу щодо територіальної цілісності України, та подякував за підтримку економічних санкцій проти Російської Федерації через окупацію Криму.

Крім того, Шмигаль запросив Люксембург долучитися до української дипломатичної ініціативи «Кримська платформа». Він також запропонував агентству з питань міжнародної допомоги та розвитку «Lux-Development» долучитися до проєкту відновлення інфраструктури та гуманітарних програм для Донбасу.