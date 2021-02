Кордон між Канадою та США залишатиметься закритим ще місяць

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

“Аби підтримати вашу безпеку та обмежити поширення COVID-19, ми продовжуємо чинні заходи на канадсько-американському кордоні ще на 30 днів. Неважливі подорожі між нашими країнами будуть забороненими щонайраніше до 21 березня 2021 року”, - написав Трюдо.

Він додав, що канадці, які намагатимуться повернутися додому з території США, муситимуть на кордоні зробити тест на COVID-19 й, у разі його негативного результату, відбути двотижневий карантин вдома, після якого муситимуть зробити ще один тест. У разі позитивного першого аналізу, мандрівники відбуватимуть карантин у спеціальному закладі, обраному урядом.

