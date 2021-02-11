Канада знову посилює карантин: при поверненні через наземний кордон потрібен ПЛР-тест
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
“З 15 лютого при поверненні до Канади через наземний кордон необхідно буде продемонструвати результати ПЛР-тесту, зробленого протягом останніх 72 годин”, - сказав Трюдо.
Він наголосив, що канадські прикордонники не мають права відмовити громадянинові Канади повернутися до країни, тому на мандрівників без результатів аналізу накладатимуться штрафи до 3 тис. дол.
“Що ми можемо зробити, так це у випадку відсутності аналізу накладати суворі штрафи та вимагати, аби людина негайно пройшла тест, належним чином перебувала в карантині та не наражала на небезпеку співгромадян”, - зазначив прем’єр-міністр.
Нові правила поширюватимуться навіть на тих канадців, які отримали на території США щеплення від COVID-19. Негативний тест також не звільнятиме мандрівників від необхідності два тижні перебувати у карантині.
Авіапасажири, які прямують до Канади з-за кордону, ще з початку січня мусять обов’язково здавати тест на COVID-19 перед посадкою у літак, однак при перетині наземного кордону це правило досі не діяло. Для більшості іноземців Канада закрила свої кордони ще в березні 2020 року.
За даними Worldometer, у світі виявлено 107,849,724 випадків COVID-19, зокрема 2,364,864 летальних, одужали 79,852,523 осіб.