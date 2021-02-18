Швеція готується до третьої хвилі пандемії

Шведський уряд розробив заходи, що мають набути чинності в разі загострення ситуації з епідемією коронавірусу в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Заходи сплановані відповідно до нового закону, який розширив повноваження уряду в боротьбі з пандемією COVID-19. Вони розроблені міністром соціальних питань Швеції Леною Галленгнер та міністром культури і спорту Амандою Лінд.

Пропозиції передбачають можливість закривати магазини, спортзали, музеї, парки розваг, ресторани та інші заклади сфери послуг, а також обмежувати доступ до місць, де ймовірні великі скупчення людей.

Для обмеження масових заходів та приватних зібрань пропонується орієнтуватися на категорію ризику - чи проходять вони у приміщення або надворі, чи передбачені сидячі місця тощо. Досі обмеження на кількість відвідувачів були однакові для всіх типів заходів.

Різні відомства Швеції повинні до 26 лютого надати коментарі щодо доцільності та можливості таких заходів. Ймовірно, вже з 11 березня уряд отримає право застосувати обмеження, якщо у цьому буде необхідність.

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Як відомо, упродовж 2020 року Швеція буда єдиною з європейських країн, яка не вдавалася до суворих карантинних заборон.

На початку 2021 року шведський парламент ухвалив закон, що розширює повноваження уряду, дозволяючи йому запроваджувати суворіші заходи для протидії коронавірусу.

Загалом від початку епідемії у Швеції виявлено 622 тисячі випадків COVID-19, 12,5 тисяч осіб померли.