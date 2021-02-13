Швеція продовжила частковий «сухий закон»

Уряд Швеції продовжив заборону на продаж алкоголю у вечірній час на тлі зростання захворюваності на COVID-19, спричиненого новими штамами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

До кінця лютого алкоголь не можна буде продавати у барах після 20:00. А з 1 березня до 11 квітня продаж спиртного буде заборонений після 22:00.

Зазначається, що таке рішення ухвалено з метою протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомлялося, число випадків COVID-19 у Швеції швидко скорочувалася приблизно 2 тижні тому, але невдовзі Агентство громадської охорони здоров'я повідомило про активне поширення «британського» штаму, який вважається більш заразним.

На цю мутацію коронавірусу припало від 9% до 20% усіх випадків інфікувань у чотирьох регіонах, досліджених агентством минулого тижня.

Загалом від початку пандемії у Швеції виявлено більше 608 тис. випадків COVID-19, у тому числі 12,4 тис. летальних.