Швеція завершила перший етап вакцинування населення від COVID-19

Органи охорони здоров’я Швеції розпочинають другий етап кампанії із масового щеплення населення від COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Агентство громадського здоров’я Швеції заявило, що готується до другої фази національної кампанії із вакцинування, оскільки 2,2 млн доз вакцин від COVID-19 мають стати доступними цього й наступного місяця”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що під час другого етапу влада знизить віковий поріг для отримання вакцини з 70 до 65 років. Вакцинуватися зможуть також і люди молодшого віку із пересадженими органами й ті, хто потребує діалізу.

“Досі понад 264 тисяч людей у Швеції зробили щеплення, але більшість із них - старшого віку”, - йдеться у повідомленні.

Паралельно із початком другої фази вакцинування, у Швеції тримає й планування третьої.

“Під час третього етапу пріоритет матимуть люди віком 60-64 років, а також 18-59 річні із наявними медичними проблемами, здатними підвищити ризик розвитку тяжких симптомів COVID-19, таких як: хронічні серцево-судинні захворювання, діабет й синдром Дауна”, - підсумовує агентство.

Нагадаємо: на території Швеції було виявлено майже 600 тисяч випадків інфікування COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала у країні 12 028 життів.

Фото: EPA-EFE/ADAM IHSE/TT