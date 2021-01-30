Швеція вимагатиме від усіх іноземців негативний тест на COVID-19

Швеція приєдналася до все довшого переліку країн, що вимагають від усіх іноземців, які намагаються потрапити на їх територію, наявності негативного результату нещодавнього аналізу на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа з посиланням на заяву Агентства громадського здоров’я Швеції.

«Для недопущення нового штаму коронавірусу до проникнення на територію країни усі іноземці, які заїжджають у Швецію, повинні продемонструвати негативний результат аналізу на COVID-19, зданий не пізніше, ніж за 48 годин», - йдеться у матеріалі.

При цьому громадяни Швеції матимуть змогу здати тест вже після прильоту.

В Агентстві додали, що нові заходи необхідні для перемоги над пандемією, попри те, що Швеція й так закрила свої кордони для громадян більшості країн, в тому числі сусідніх Данії та Норвегії. «Ситуація у зовнішньому світі змінюється дуже швидко й нові штами вірусу виявляють у більшій кількості країн, ніж нам відомо. Тому Агентство громадського здоров’я Швеції переконане у важливості запровадження нових обмежень», - сказав директор Агентства Йоган Карлсон.

Його відомство також рекомендує усім приїжджим ізолюватися на тиждень та здати тест через п’ять днів після прибуття.

Станом на п’ятницю на території Швеції було виявлено більш як 500 тисяч випадків інфікування COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала у країні 11 591 життя.

Фото: metro.us