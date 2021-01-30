Швеція вимагатиме від усіх іноземців негативний тест на COVID-19

Швеція вимагатиме від усіх іноземців негативний тест на COVID-19

Укрінформ
Швеція приєдналася до все довшого переліку країн, що вимагають від усіх іноземців, які намагаються потрапити на їх територію, наявності негативного результату нещодавнього аналізу на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа з посиланням на заяву Агентства громадського здоров’я Швеції.

«Для недопущення нового штаму коронавірусу до проникнення на територію країни усі іноземці, які заїжджають у Швецію, повинні продемонструвати негативний результат аналізу на COVID-19, зданий не пізніше, ніж за 48 годин», - йдеться у матеріалі.

При цьому громадяни Швеції матимуть змогу здати тест вже після прильоту.

В Агентстві додали, що нові заходи необхідні для перемоги над пандемією, попри те, що Швеція й так закрила свої кордони для громадян більшості країн, в тому числі сусідніх Данії та Норвегії. «Ситуація у зовнішньому світі змінюється дуже швидко й нові штами вірусу виявляють у більшій кількості країн, ніж нам відомо. Тому Агентство громадського здоров’я Швеції переконане у важливості запровадження нових обмежень», - сказав директор Агентства Йоган Карлсон.

Його відомство також рекомендує усім приїжджим ізолюватися на тиждень та здати тест через п’ять днів після прибуття.

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Станом на п’ятницю на території Швеції було виявлено більш як 500 тисяч випадків інфікування COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала у країні 11 591 життя.

Фото: metro.us

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