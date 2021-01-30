У світі - 102,6 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 30 січня зафіксовано 102,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних, одужали вже понад 74,3 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлено 102 641 877 випадків COVID-19, зокрема 2 216 584 – летальних, одужали 74 342 758 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 33 707 нових випадків, з них 16 374 у Мексиці. Загинуло 1 793 особи, зокрема 1 434 у Мексиці.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (26 512 193), Індія (10 734 026), Бразилія (9 119 477).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.