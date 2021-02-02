Швеція не робитиме щеплення літнім людям вакциною AstraZeneca
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
Міністерство охорони здоров'я Швеції заявило, що не буде використовувати вакцину проти хвороби COVID-19 від AstraZeneca для людей старше 65 років, посилаючись на відсутність доказів ефективності медичного засобу для цієї вікової групи.
Крім того, у міністерстві повідомили, що в країні відбувається поширення "британського" штаму COVID-19. 11% позитивних тестів на коронавірус показали цю мутацію, яка вважається більш заразною формою вірусу.
Як повідомлялося, компанія виробник медичних засобів AstraZeneca може мати 200 мільйонів доз вакцини від COVID-19 до кінця 2020 року та 700 мільйонів доз до кінця першого кварталу 2021 року.
Раніше повідомлялося, що ефективність вакцини від коронавірусу, розробленої вченими Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca, за підсумками випробувань може скласти до 90%.
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