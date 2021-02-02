Швеція не робитиме щеплення літнім людям вакциною AstraZeneca

У Швеції не рекомендують використовувати вакцину від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca для щеплення людей старше 65 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Швеції заявило, що не буде використовувати вакцину проти хвороби COVID-19 від AstraZeneca для людей старше 65 років, посилаючись на відсутність доказів ефективності медичного засобу для цієї вікової групи.

Крім того, у міністерстві повідомили, що в країні відбувається поширення "британського" штаму COVID-19. 11% позитивних тестів на коронавірус показали цю мутацію, яка вважається більш заразною формою вірусу.

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Як повідомлялося, компанія виробник медичних засобів AstraZeneca може мати 200 мільйонів доз вакцини від COVID-19 до кінця 2020 року та 700 мільйонів доз до кінця першого кварталу 2021 року.

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Раніше повідомлялося, що ефективність вакцини від коронавірусу, розробленої вченими Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca, за підсумками випробувань може скласти до 90%.

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