AstraZeneca змінила умови поставки вакцини в ЄС після суперечки з Брюсселем

Компанія AstraZeneca поставить ЄС у першому кварталі на 9 млн доз вакцини більше, ніж обіцяла раніше.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Твітері, передає Укрінформ.

"AstraZeneca поставить 9 млн додаткових доз у першому кварталі (загалом 40 млн) порівняно з пропозицією, зробленою минулого тижня і почне поставки на тиждень раніше запланованого терміну", - написала вона.

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За словами дер Ляєн, компанія також розширить свої виробничі потужності в Європі.

Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія у п’ятницю затвердила механізм забезпечення прозорості та авторизації для експорту вакцин проти коронавірусу.

Документ, що був ухвалений 29 січня, приймався Єврокомісією за терміновою процедурою та передбачає систему авторизації експорту вакцин проти коронавірусу за межі ЄС на період до кінця березня 2021 року. Запропоновані схеми контролю стосуються лише експорту від тих компаній, з якими ЄС уклав угоди про форвардну закупівлю вакцин.

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Як відомо, Єврокомісія погодила контракт на форвардні закупівлі вакцини з компанією AstraZeneca 14 серпня 2020 року, він набув чинності 27 серпня. Завдяки цьому контракту країни-члени дістали змогу закупити 300 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової закупівлі ще 100 мільйонів доз.

Ця угода передбачає також можливість для країн-членів передавати цю вакцину третім країнам із середніми або низькими доходами, або спрямовувати їх в інші країни ЄС.

Минулої п’ятниці компанія AstraZeneca оголосила, що зможе поставити на ринок ЄС у першому кварталі меншу кількість доз вакцини, ніж це було передбачено контрактом з Єврокомісією.

Після цього Єврокомісія закликала компанію виявити «громадську та контрактну» відповідальність та поставити до країн ЄС передбачену угодою кількість вакцини.