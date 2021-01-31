В Італії не рекомендують вводити вакцину AstraZeneca людям старше 55

Італійська державна агенція з ліків не рекомендує робити щеплення вакциною від COVID-19 виробництва британської компанії AstraZeneca людям старше 55 років.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті Італійської агенції з лікарських засобів (AIFA).

Як зазначається, для вакцинації цієї вікової групи наразі бракує даних клінічних випробувань. Ця позиція аргументована тим, що AstraZeneca надала недостатньо інформації про вплив вакцини на літніх осіб.

Вакцина рекомендована для застосування в Італії людям у віці від 18 до 55 років.

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Таким чином, вікову групу старше 55 рекомендується щеплювати вакциною від виробників Pfizer / BioNTech та Moderna. Що стосується вакцини AstraZeneca, остаточна оцінка буде надана лише після закінчення поточних клінічних випробувань.

Як повідомляв Укрінформ, Європейське медичне агентство (EMA) ухвалило рішення щодо вакцини від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech 21 грудня 2020 року. Також у січні 2021 схвалення отримала вакцина компанії Moderna. Схвалення щодо вакцин агенцією EMA було необхідне для початку програми вакцинації в країнах ЄС.

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